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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: شغل وحب جديد

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم السبت 20 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم السبت 20 مايو 2023

قد تقع في حب جديد، مما يجعل اليوم نابضًا بالحياة، سيكون هناك نجاح مهني بما في ذلك تلقيك عرض عمل جديد، بينما ستكون قويًا من الناحية المالية ، احذر من الصحة.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

يمكن لأولئك الذين يحرصون على تبديل الوظائف اختيار اليوم لأنه من الميمون تحميل التفاصيل على بوابة الوظائف، في حال كان لديك مقابلة مقررة اليوم ، فكن واثقًا من حضورها، من المرجح أن يتم تعيينك اليوم.

برج الأسد اليوم صحيا

قد يعاني الذكور من مشاكل في الهضم قد تمنعهم من ممارسة الأنشطة اليومية، يعاني بعض برج الأسد من الحمى الفيروسية والتهاب الحلق اليوم، يحتاج عشاق المغامرات إلى توخي الحذر ، خاصة أثناء ركوب الدراجات في الليل.  

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

سيدخل شخص مثير حياتك وستدرك مرة أخرى قيمة الحب، يمكنك مقابلة الشخص في مطعم أو وظيفة رسمية أو كلية أو قطار أو في مناسبة عائلية، على الرغم من أنك ستميل إلى الاقتراح ، انتظر يومًا أو يومين لفهم الشخص بشكل صحيح، أولئك الذين هم بالفعل في حالة حب قد يخططون للزواج، دع الشريك يلتقي بوالديك وكبار السن في العائلة. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

ستجلب حياتك المهنية طرقًا جيدة للثروة ، والتي تكون أكثر وضوحًا في الأشخاص الذين يديرون الأعمال التجارية ، والتداول ، والتعامل مع المبيعات. 

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