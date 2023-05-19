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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 19 مايو 2023 : احترم مشاعر حبيبك

صدى البلد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 19 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 18 مايو 2023 : فرص متعددة

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 19 مايو 2023

أحب شريكك ولكن لا تملكه بطريقة سلبية، خطط لحياتك المستقبلية، سيتم الاعتراف بإخلاصك والتزامك بالمنصب. قد تواجه أيضًا مشاكل صحية اليوم..

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

تنتظرك مسؤوليات إضافية في العمل ويجب أن تكون مستعدًا لاحتضانها، أظهر دائمًا استعدادك لمواجهة تحديات جديدة لأن هذا سيعدك بنموك المهني اليوم ، قد تتعرض علاقتك مع كبير المشرفين أو المشرف المباشر لضربة قوية.

برج الأسد اليوم على المستوى الصحي

تأكد من أن تبدأ اليوم باليوجا أو التأمل، المشي لمدة 20 دقيقة هو أيضًا وسيلة جيدة للبقاء نشيطًا طوال اليوم، الحفاظ على حياة شخصية ومهنية متوازنة، اقضِ بعض الوقت مع العائلة مساء اليوم لتجديد شبابك.  

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

يمكن أن يؤثر على السلام العقلي الذي قد يؤدي إلى اضطراب في العلاقة، ومع ذلك ، تعامل مع الموقف بلباقة لتجنب العواقب الوخيمة، احترم دائمًا مشاعر الشريك ولكن لا تفقد احترام الذات. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

قد تتلقى أيضًا دعمًا ماليًا من أحد الأشقاء اليوم، على الرغم من الوضع المالي الجيد ، لا يجب أن تستثمر في الأسهم أو أعمال المضاربة لأن هذا ليس ميمونًا لذلك.. 

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