مقرر لجنة بالحوار الوطني: نحتاج لتحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة

أكد أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن التعاطي مع الازمة الاقتصادية الراهنة يتمثل في محاور كثيرة أولها العبور الآمن في الأجل القصير منها وعلاج الخلل في السياسات الكلية.



وتابع أحمد جلال خلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن التضخم مشكلة كبيرة ويجب التعامل مع ذلك بجدية شديدة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يحتاج لتحقيق معدلات نمو اقتصادية كبير.



وأعرب عن قلقه من الشق المتعلق بالإنتاجية قائلاً: "الاستثمار ليس فقط من يحل معدلات النمو ولكن يجب الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة".

الحماية الاجتماعية



ونوه بأن هناك ضرورة للاهتمام بعدالة التوزيع خاصة أن ثمة فارق بين العدالة الاجتماعية وبين الحماية الاجتماعية قائلاً: "الحماية الاجتماعية تستهدف الأفقر في المجتمع والأكثر احتياجا مثل الأقل دخلا وذوي الهمم وبعض الفئات في القرى وغيرهم، أما العدالة الاجتماعية فإنها لا تستهدف فئة واحدة، بل كل طبقات المجتمع، بحيث يتم تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص".