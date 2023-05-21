مقرر لجنة الحوار الوطني: 66 حزبا تقدموا بأطروحات ورؤى لمحاور الجلسات

أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أنه سيتم مناقشة سبل تعزيز نشاط الأحزاب اليوم، مشيدا بما تقدمه الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، مضيفا أن الأحزاب كانت من أكثر الفئات تفاعلا مع دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.

وأشار إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن هناك 66 حزبا تقدموا بملفات بها أطروحات ورؤى وفق لأيديولوجيات كل حزب سياسي لكافة الملفات الرئيسية التي أصبحت محاور رئيسية سياسية ومجتمعية واقتصادية ويندرج تحت 113 قضية.

مناقشات الحوار الوطني

وتابع: "الهدف من مناقشات الحوار الوطني ليس ما قدم من مقترحات ولكن هناك خبراء ومتخصصين وسيتم الاستماع إلى الجميع بهدف الوصول إلى التوافق والمساحة المشتركة للانطلاق إلى آفاق جديدة.