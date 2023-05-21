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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن بيع ديانج نجم الأهلي.. تفاصيل

فرج عامر
فرج عامر

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الاسبق عن رفض الاهلي بيع ديانج المحترف في صفوفة لـ جلاطة سراي عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب فرج عامر :"الاهلي رفض بيع ديانج المحترف في صفوفة باقل من ٨ مليون يورو  ، بعد ان تقدم نادي جلاطة سراي بعرض تبلغ قبمتة ٤ مليون يورو".

يذكر أنه قد كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، عن شرط السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن الصفقات الصيفية.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية :" مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لن يمانع رحيل ديانج ولكن بشرط وحيد هو التعاقد مع صفقة لاعب وسط قوي خلال الفترة المقبلة.

واضاف:" محمد رضا بوبو لاعب فريق فيوتشر هو الذي إذا تم التعاقد معه من الممكن أن يوافق كولر على رحيل أى لاعب من الوسط.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر حقق لقب كأس السوبر المصري ويستعد لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

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