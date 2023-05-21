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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر عن نهائي دوري الأبطال: الوداد أصعب من صن داونز

فرج عامر
فرج عامر

شارك المهندس فرج عامر تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب فرج عامر:"للعلم ومن واقع خبرتي الوداد اصعب من صن داونز في مواجهتها بكتير، فريق عنيد وبيعرف  يتحكم في ايقاع المباراة، ولكن كولر أصبح خبيرا في مواجهات شمال إفريقيا".

علق سعد أدريب نائب رئيس نادي الوداد المغربي على مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال سعد أدريب في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتيجة مباراة الذهاب بالطبع أمام صن داونز كانت صعبة، ولكن كان لدينا ثقة في اللاعبين بقدرتهم على التأهل إلى النهائي". 

وأضاف: "الأهلي فريق كبير، ونعرفه جيدا، وسعداء بمواجهته بالطبع، يبقى الأهلي والوداد من أفضل الفرق في أفريقيا، ومواجهة الفريقين في النهائي للعام الثاني على التوالي خير دليل على ذلك". 

واختتم: "لم يتغير الوداد كثيرا عن الموسم الماضي، الطموحات متجددة ومختلفة، نريد أن نحصد اللقب للعام الثاني على التوالي خاصة بعد التأهل إلى المباراة النهائية".

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