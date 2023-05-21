هواتف الشباب ومحدودي الدخل.. أرخص 10 موبايلات سمارت في مصر

أدى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية نظرا لحدة التضخم الموجودة في الأسواق العالمية، إلى جعل المشترين المحتملين يبحثون عن شراء هاتف ذكي بسعر معقول في متناول يد الجميع، يقدم مواصفات مميزة دون دفع الكثير من المال.

فإذا كنت تنوى شراء هاتف ذكي جديد، سنوضح لك في هذه المقالة أرخص 10 موبايلات سمارت في مصر.

أرخص 10 موبايلات سمارت في مصر

تقدم معظم شركات تصنيع الهواتف الذكية إصدارات خاصة منخفضة التكلفة لتلبية جميع أنماط المستهلكين حول العالم، فمع وجود أشخاص تهتم بالهواتف الرائدة باهظة التكلفة، يبحث البعض الآخر عن هواتف رخيصة الثمن، لذلك سنوضح لك فيما يلي أرخص هواتف ذكية في السوق المصري.

1. هاتف Realme C11:

يتميز هاتف ريلمي Realme C11 بشاشة حجم 6.5 بوصة نوعها IPS LCD بدقة 720x1560 بكسل، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 + 2 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويعمل Realme C11 بواسطة معالج ميدياتك Helio G35 والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويبلغ سعر الهاتف في السوق المصري حوالي 3399 جنيه مصري.

هاتف ريلمي Realme C11

2. هاتف Galaxy A04s:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A04s بشاشة عالية الدقة من نوع PLS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 2 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج Exynos 850 من سامسونج، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 و 4 جيجابايت، و32 و 64 أو 128 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات،.

ويتوفر هاتف Galaxy A04s في السوق المصري مقابل سعر حوالي 4 آلاف جنيه مصري.

هاتف سامسونج Galaxy A04s

3. هاتف Redmi 10A:

يتميز هاتف شاومي Redmi 10A، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.53 بوصة، وبدقة 720 × 1640 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع كاميرا خلفية أحادية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 10A، على بطارية بقوة 5100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Helio G25 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

ويتوفر هاتف شاومي Redmi 10A في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 3 آلاف و 900 جنيه.

هاتف شاومي Redmi 10A

4. هاتف Oppo A16K:

يتميز هاتف أوبو Oppo A16K، بشاشة من نوع IPS LCD ، وبقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع كاميرا خلفية أحادية بمسشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A16K، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 4230 مللى أمبير في الساعة، ويتوفر مقابل سعر 3899 جنيه مصري.

هاتف أوبو Oppo A16K

5. هاتف Nokia C1:

يتميز هاتف نوكيا C1، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 5.45 بوصة بجودة عرض +HD ودقة 960×480 بكسل، مع كاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Nokia C1 على بطارية بقوة 2500 مللي أمبير في الساعة، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد جو، ويتوفر الهاتف مقابل سعر 2199 جنيه مصرى.

هاتف نوكيا Nokia C1

6. هاتف Redmi A1+:

يتميز هاتف شاومي Redmi A1+ بشاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بكسل، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8+ 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.



ويعمل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك، من نوع Helio A22، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 جيجابايت متصلة بذاكرة تحزين داخلية مدمجة بسعة 32 جيجابايت.

ويتوفر هاتف شاومي Redmi A1+ في السوق المصري مقابل سعر حوالي 3390 جنيه مصري.

هاتف شاومي Redmi A1+

7. هاتف Galaxy A03 Core:

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A03 Core، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Galaxy A03 Core، بواسطة معالج Unisoc SC9863A، مع نظام التشغيل أندرويد Go، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، ويباع مقابل سعر 3750 جنيه مصري.

هاتف سامسونج Galaxy A03 Core

8. هاتف Redmi 12C:

يتميز هاتف شاومي Redmi 12C، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.71 بوصة وبدقة 720 × 1650 بكسل، مع كاميرا رئيسية مميزة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أخرى بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف Redmi 12C، بواسطة معالج من نوع Helio G85، والمقترن بوحدة معالجة رسوميات Mali-G52 MC2، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية مدمجة تصل إلى 128 جيجابايت.

ويحتوى الهاتف على بطارية ضخمة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وشاحن سريع بقدرة 10 وات، ويتوفر هاتف Redmi 12C، مقابل سعر 3420 جنيها مصريا.

هاتف شاومي Redmi 12C

9. هاتف Tecno Spark 10C:

يتميز هاتف تكنو Spark 10C بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع LCD بجودة عالية HD + تبلغ دقتها 1612 × 720 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Unisoc T606، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Spark 10C على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويتوفر مقابل سعر حوالى 5000 جنيه مصري ).

هاتف تكنو Spark 10C

10. هاتف Nokia C12 Pro:



يتميز هاتف نوكيا Nokia C12 Pro، بشاشة 6.3 بوصة، عالية الدقة 720 × 1600 بكسل، بجودة عرض HD+، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، ويأتي الهاتف مزودا بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف نوكيا C12 Pro، بنظام تشغيل Android 12 (إصدار Go)، ومعالج ثماني النواة من نوع Unisoc SC9863A1، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية مدمجة تصل إلى 64 جيجابايت.

ويحزم الهاتف بطارية قابلة للإزالة بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، ويتوفر هاتف Nokia C12 Pro، مقابل سعر حوالى 2630 جنيه مصري، للإصدار الأساسي بسعة 2 رام + 64 جيجابايت.