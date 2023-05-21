استمرار تنفيذ برنامج لقاءات الرواق الأزهري بمراكز شباب سيناء



واصلت منطقة الأزهر الشريف محافظة شمال سيناء، تنفيذ برنامج لقاءات الرواق الازهري بمراكز شباب المحافظة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشيء و إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين .

أعرف نبيك :



وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بسيناء ، انه تم تنفيذ برنامج لقاءات الرواق الازهري بمركز شباب العريش، تحت شعار إعرف نبيك.، وتهدف إلى التعريف بأخلاق رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم والتعريف بأدب النبوة وعظمة أخلاق النبى عليه أفضل الصلاة والسلام .

شارك في اللقاء ، فضيلة الشيخ هانى عوض بمركز شباب العريش ، وحسن فوزي عضو اداري رواق العلوم الشرعيه والعربيه ، واحمد محمد عضو تقني ، ومتابعة اسماء احمد حسيني العضو العلمي لرواق العلوم الشرعيه والعربيه ، وحسين عبد العزيز مدير فروع الرواق الازهري بشمال سيناء.