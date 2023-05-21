التحق بكلية الشرطة.. محطات في حياة الفنان الراحل سمير غانم

قال الناقد الفني عماد يسري إن وفاة نجم الكوميديا الفنان الراحل سمير غانم صدمت محبيه وجمهوره في الوطن العربي كله، مؤكدا أنه رحل بجسده فقط وترك تاريخا كبيرا من أعماله في السينما والمسرح والتليفزيون وعالم الفوازير التي حقق بها نجاحا كبيرا، فهو صاحب شعبية كبيرة من مختلف الدول العربية.

وأضاف الناقد الفني عماد يسري، خلال لقائه ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “تن” الفضائية، اليوم الأحد، أنه توفى في يوم 20 مايو عام 2021، نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا، قبل فترة قليلة من وفاة زوجته دلال عبد العزيز، مشيرا إلى أن الفنان سمير غانم ولد يوم 15 يناير عام 1938 بمحافظة أسيوط.

وأوضح أن سمير غانم التقى جورج سيدهم والضيف أحمد وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وتعتبر فرقة ثلاثي أضواء المسرح فرقة غنائية كوميدية لمعت من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة، وروميو وجوليت".

ونوه إلى أنه قدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم “فوازير فطوطة”، والتي قدم بها شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، بالإضافة إلى أنه اتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات، كان أشهرها مسرحية "المتزوجون" التي حققت نجاحًا كبيرًا، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "أهلًا يا دكتور، وفخ السعادة الزوجية"، وقد قدم ما يقرب من 160 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 عملًا للدراما.

وأشار إلى أن سمير غانم التحق بكلية الشرطة، وتركها عقب استنفاد مرات رسوبه بها، ثم التحق بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية ثم تزوج من الفنانة دلال عبد العزيز بعد قصة حب كبيرة، وأنجب ابنتين هما دنيا وأمل الشهيرة باسم "إيمي".

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