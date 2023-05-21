بايدن يجدد دعمه.. حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.. فلماذا الآن؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال بايدن، اليوم، إن الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية تتضمن ذخائر وقطع مدفعية وعربات مصفحة.

وتعهد، خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية، بـ«عدم التخلي عن دعم الأوكرانيين».

ويسعى الرئيس الأوكراني من خلال جولته الأوروبية ولقائه زعماء مجموعة السبع في هيروشيما لحشد دعم عسكري من حلفائه في إطار التحضير لهجوم مضاد على نطاق واسع متوقع ضد القوات الروسية.

لكن جنود أوكرانية قد لا يكتب لها التوفيق أمام التقدم الروسي المستمر، وسيطرتها الكاملة على باخموت.

ويقول محللون في صحيفة بوليتيكال أن بايدن أعلن دعمه بالجزمة الجديدة الآن مستغلا تواجده في قمة السبع ولقاءه زيلينسكي، وتأكيد لروسيا أن أمريكا وراء أوكرانيا.