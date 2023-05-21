منها هارلى ويوم 13.. 8 أفلام تفشل في تحقيق مليون جنيه

تشهد دور العرض 7 أفلام جديدة، تتنافس فى موسم الفطر السينمائي فى شباك التذاكر، وهي “هارلى” و"ابن الحاج أحمد" و"ساعة إجابة" و"يوم 13" و"مغامرات كوكو" و"بعد الشر" و"رمسيس باريس" وفى السطور التالية نستعرض إيرادات أمس، السبت، والتى بلغت قيمتها 609967 جنيها.

يوم 13

حجز فيلم “يوم 13” مكانه فى المركز الثانى، حيث بلغت إيراداته 269396 جنيها، والذى تم تأجيل عرضه أكثر من مرة حتى وجد صناعة الفرصة المناسبة لعرض الفيلم فى عيد الفطر.

ويعد هذا العمل أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3d، وهو العمل الذى يقوم ببطولته كل من أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنى ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله، الذى يعود إلى الإخراج والإنتاج بعد فترة توقف طويلة، حيث كان آخر أعماله الإخراجية مسلسل "الزيبق" فى عام 2017.

هارلي

وحقق فيلم “هارلي” بطولة محمد رمضان مبلغ 119625 جنيها، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

بعد الشر

أما فيلم “بعد الشر” فقد حقق مبلغ 121338 جنيها، ليحتل المركز الثالث، وتدور أحداثه حول طيار يتعرض لمواقف كوميدية وأزمات يحاول الخروج منها، وذلك من خلال شخصية سولى الذى يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا فى علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش، ولكن فى إطار كوميدى، كما يظهر فى الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف فى الفيلم.

ويضم العمل في بطولته بجانب علي ربيع، ورنا رئيس، كلًا من ميرنا نور الدين، وأوس أوس، وعمرو عبد الجليل، وألفت عمر، وهالة فاخر، وشيرين، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب.

ابن الحاج أحمد

بينما حقق فيلم "ابن الحاج أحمد"، بطولة الفنان شيكو مبلغ 51797 جنيه، ليأتي في المركز الرابع.

ويعد هذا الفيلم أول بطولة فردية لـ شيكو بعد مشاركته هشام ماجد وأحمد فهمى فى عدد من الأعمال الناجحة، والفيلم للمخرج معتز التونى، ويشارك فى بطولته عدد من نجوم الكوميديا منهم رحمة أحمد، وسيد رجب، إضافة إلى صبرى فواز، ومن تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى، وفكرة عمرو سلامة.

رمسيس باريس

أما فيلم "رمسيس باريس"، فقد حقق مبلغ 21178 جنيه، ليحتل المركز الخامس وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.

ويشارك هيفاء وهبى فى بطولة الفيلم كل من حمدى الميرغنى، ومصطفى خاطر، ومحمد سلام، ومحمد أسامة أو أوس أوس، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، والتونسية سميرة مقرون، ومصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

الصف الأخير

بينما حقق فيلم “الصف الأخير” إيرادات بلغت قيمتها 12225 جنيه وهو العمل الذى عرض مؤخرا.

فيلم “الصف الأخير” يقوم ببطولته كل من بيومى فؤاد، وتيام مصطفى قمر، وياسر الطوبجي، ومحمد عبد العظيم، وأمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن.

الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، ومي زيادي، وعلاء حسن، وحوار علاء حسن، ومن إخراج شريف محسن.

وتدور قصة فيلم “الصف الأخير” حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.

مغامرات كوكو

بينما يعرض فيلم “مغامرات كوكو" والذى يحتل المركز السادس بإيرادات بلغت قيمتها 7485 جنيه، الذى يشهد ثانى بطولة للفنان بيومى فؤاد، والفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك هذا المستشفى دكتور فوزي "خالد الصاوي"، ويدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب بيومى فؤاد وشيرين رضا كل من خالد الصاوى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ونانسي صلاح وأوس أوس وحمدى الميرغنى وعمرو عبد العزيز.

ساعة إجابة

بينما جاء فى المركز الأخير فيلم "ساعة إجابة" الذى حقق إيرادات بلغت 6923 جنيها، والذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم، حيث يقوم ببطولة الفيلم الطفل سليم مصطفى الذي خطف قلوب المشاهدين بشخصية يونس في مسلسل “ليه لأ؟”، ويشاركه بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم سوسن بدر، وغادة عادل، وشريف سلامة، وآيتن عامر، ونجلاء بدر، وانتصار، ومحمد ثروت، وبدرية طلبة، وفيدرا، وفراس سعيد، وإيمان السيد، ومراد مكرم، وأحمد فتحي، وأحمد طلعت، ولطيفة فهمي، ومجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضا، والعمل فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة كتابة بعنوان "ورق عنب" التي تضم شيرين علاء، ومحمد خضر، وأحمد شيكو، وريم معاليفي، ومصطفى خضر، ورحاب نبيل، وإخراج مصطفى أبو سيف.