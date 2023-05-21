مدير عام الترميم ونقل الآثار: لجنة عليا لتنظيم حفل افتتاح المتحف الكبير

أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن الأعمال الإنشائية بالمتحف انتهت بنسبة 100%، فضلا على انتهاء معظم الأعمال الآثرية وتم على التشغيل التجريبي للخدمات بالمنطقة التجارية.



وأضاف زيدان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن، اليوم الأحد، إلى أنتم الانتهاء من وضع 50% الآثار الثقيلة على القواعد دخل قاعات العرض، مشيرا إلى أن هناك لجنة عليا تختص بتنظيم حفل افتتاح المتحف، وسيكون حدثا يليق بمصر، ولن يقل أهمية عن أي احتفال عالمي، لافتا إلى أن القيادة السياسية هى من ستحدد موعد الافتتاح.