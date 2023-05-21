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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

إيمان العاصى
إيمان العاصى

ردت الفنانة إيمان العاصى على تصريحات الفنانة زينة بعد مشاركتهما سويا فى مسلسل “جعفر العمدة” الذى قام ببطولته كل من محمد رمضان ومى كساب وإخراج وتاليف محمد سامى. 

وقالت إيمان العاصى فى لقاء ببرنامج et بالعربى إن ما قالته زينة بشأن بطولتها للعمل فأن من المعروف أن محمد رمضان هو بطل العمل سواء كان ذلك قوبل بالرفض أو الموافقة عليه. 

شاهد الفيديو هنا 

وأضافت إيمان العاصى : ليس هناك أى خلاف بينى وزينة ولكن كانت زينة منعزلة فى التصوير نظرا لأنها كانت تركز فى دورها فضلا عن أن طبيعة دورها على خلاف مع باقى نساء جعفر العمدة وبالتالى ليس هناك أى مشاكل بيننا. 

وتابعت إيمان العاصى:  أحب شخصية دلال لأنها شخصية قوية وتخطط لكل شيئ ولا احب فيها الشر ولا انظر الى ترتيب اسمى على تتر العمل. 

كانت زينة خرجت بعدد من التصريحات التى تؤكد انها بطلة مسلسل “جعفر العمدة” وهو الأمر الذى تسبب فى إثارة الجدل.

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إيمان العاصى 

وحلت إيمان العاصى ضيفة على برنامج ممكن مع الإعلامية منى الشاذلى وجاوبت إيمان العاصي على سؤال الإعلامية منى الشاذلي، حول تغيير نهاية العمل، قائلة: مشهد المواجهة بيني وبين محمد رمضان هو أول مشهد تم تصويره في المسلسل والنهاية متغيرتش خالص ومكنتش أقدر أموت ابن جعفر في المسلسل الناس كانت تموتني".

وخلال الحلقة كشفت إيمان العاصى أنه عرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف". وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".

وقالت إيمان العاصي خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي": "شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة، اتسببت في إن جات لي رسايل تهديد من الحلقة الـ19 والحلقة الـ20 وتهديد اني لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة احنا هنيجي نخطف بنتك، واحنا هنعرف نجيب عنوانك وبعدين قلت اكيد الجمهور واعي وعارف اني بمثل وبعدين قالولي والنبي متعمليش حاجة في سيف واحنا هنسامحك".

إيمان العاصي الفنانة ايمان العاصي مسلسل “جعفر العمدة” محمد رمضان محمد سامى زينة الفنانة زينة

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