أحمد سويلم: إبداعات أمل دنقل تميزت بالحس الوطني

قال الشاعر أحمد سويلم، مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، إن أمل دنقل ينتمي إلي جيل الستينيات، هذا الجيل الذي عاني وعايش أحداثا وتحولات سياسية واجتماعية فجرت طاقته الابداعية وتنوعت تجاربه بحيث يمكن أن تكون لوحة فنية متعددة الألوان.

وأصاف سويلم في تصريحات خاصة: "وتميزت تجربة أمل دنقل بالحس الوطني والنقد السياسي في مرحلة تطلبت إعادة الوعي والإفاقة علي حاضر لابد أن يتغير".

وتابع: "تعد تجربة أمل حافزا إيحابيا لهذا التغيير.. وتلك رسالة مهمة لم يحد عنها أمل في معظم إبداعه.. ولو كان القدر أمهله قليلا.. ربما قرأنا له إيداعا أكثر التصاقا وتشابكا مع الواقع".

