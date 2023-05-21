رئيس مجلس النواب يلتقي سفراء الدول الأفريقية المُعتمدين لدى مصر.. صور

استقبل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد سفراء الدول الأفريقية المُعتمدين لدى مصر، فضلاً عن مُمثلي عدد من المؤسسات الأفريقية، في إطار احتفال الدولة المصرية ومؤسساتها بيوم أفريقيا، وذلك بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، و النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والسفير صلاح عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

في مستهل اللقاء، نقل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تحيات الشعب المصري لسفراء الدول الأفريقية الشقيقة، مؤكداً اعتزاز مصر بهويتها الأفريقية الراسخة في وجدانها، ومُشيراً إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع ذكرى مرور ستين عاماً على إنشاء مُنظمة الوحدة الأفريقية والتي نستمد منها جميعاً روح التحدي والمثابرة والنضال المُشترك للشعوب الأفريقية من أجل وضع القارة على طريق الاستقلال والوحدة والتنمية.

وخلال كلمته، أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن وحدة دول القارة والتعاون فيما بينها هو الأساس للتغلب على أي تحديات تواجهها، لاسيما في عالم اليوم الذي يسوده الاستقطاب والتوترات الجيوسياسية، وما تعانيه القارة نتيجة لذلك من أزمات مُتعددة ومتلاحقة، مؤكداً على التزام مصر الراسخ ببذل كافة الجهود لتحقيق المصلحة الأفريقية ودعم الدول الأفريقية والدفاع عن القضايا والمصالح الأفريقية على المسارين الثنائي ومُتعدد الأطراف.

وختاماً، استعرض المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جهود مصر في تعزيز السلم والأمن والتنمية في أفريقيا، مُجدداً عهد مصر الدائم تجاه مواصلة العمل مع الأشقاء الأفارقة للارتقاء بدور الاتحاد الأفريقي في مجابهة التحديات الراهنة غير المسبوقة والوفاء بتطلعات الشعوب الأفريقية في مُستقبل أفضل.

من جانبه، عبر سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة في مصر عن خالص امتنانه وتقديره لهذا اللقاء، مؤكداً على الضرورة المُلحة للاستماع للشعوب الأفريقية والمُساهمة في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدان الأفريقية ومُشدداً على الدور البناء الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية في هذا الصدد، كما أشاد عميد السفراء الأفارقة بمصر بالدعم الذي تقدمه مصر للشعب السوداني في الأزمة الحالية ودورها في إجلاء الرعايا من السودان، وكذا الدور الكبير الذي تقوم به مصر من أجل أن يستمع العالم لأجندة أفريقيا في قمة المناخ الأخيرة الذي استضافتها مدينة شرم الشيخ.

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