عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يلتقي سفراء الدول الأفريقية المُعتمدين لدى مصر.. صور

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يلتقي بسفراء الدول الأفريقية فى مصر

 استقبل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد سفراء الدول الأفريقية المُعتمدين لدى مصر، فضلاً عن مُمثلي عدد من المؤسسات الأفريقية، في إطار احتفال الدولة المصرية ومؤسساتها بيوم أفريقيا، وذلك بحضور  المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، و النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والسفير صلاح عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

 

في مستهل اللقاء، نقل  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تحيات الشعب المصري لسفراء الدول الأفريقية الشقيقة، مؤكداً اعتزاز مصر بهويتها الأفريقية الراسخة في وجدانها، ومُشيراً إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع ذكرى مرور ستين عاماً على إنشاء مُنظمة الوحدة الأفريقية والتي نستمد منها جميعاً روح التحدي والمثابرة والنضال المُشترك للشعوب الأفريقية من أجل وضع القارة على طريق الاستقلال والوحدة والتنمية.

 

وخلال كلمته، أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن وحدة دول القارة والتعاون فيما بينها هو الأساس للتغلب على أي تحديات تواجهها، لاسيما في عالم اليوم الذي يسوده الاستقطاب والتوترات الجيوسياسية، وما تعانيه القارة نتيجة لذلك من أزمات مُتعددة ومتلاحقة، مؤكداً على التزام مصر الراسخ ببذل كافة الجهود لتحقيق المصلحة الأفريقية ودعم الدول الأفريقية والدفاع عن القضايا والمصالح الأفريقية على المسارين الثنائي ومُتعدد الأطراف.

 

وختاماً، استعرض المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جهود مصر في تعزيز السلم والأمن والتنمية في أفريقيا، مُجدداً عهد مصر الدائم تجاه مواصلة العمل مع الأشقاء الأفارقة للارتقاء بدور الاتحاد الأفريقي في مجابهة التحديات الراهنة غير المسبوقة والوفاء بتطلعات الشعوب الأفريقية  في مُستقبل أفضل.

 

من جانبه، عبر سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة في مصر عن خالص امتنانه وتقديره لهذا اللقاء، مؤكداً على الضرورة المُلحة للاستماع للشعوب الأفريقية والمُساهمة في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدان الأفريقية ومُشدداً على الدور البناء الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية في هذا الصدد، كما أشاد عميد السفراء الأفارقة بمصر بالدعم الذي تقدمه مصر للشعب السوداني في الأزمة الحالية ودورها في إجلاء الرعايا من السودان، وكذا الدور الكبير الذي تقوم به مصر من أجل أن يستمع العالم لأجندة أفريقيا في قمة المناخ الأخيرة الذي استضافتها مدينة شرم الشيخ.

346110879_566948028672434_7835399714268137363_n
346110879_566948028672434_7835399714268137363_n
346115480_801722641067143_3053612381979160670_n
346115480_801722641067143_3053612381979160670_n
346153843_1628324107641288_8248071704939284008_n
346153843_1628324107641288_8248071704939284008_n
348358134_987733838894315_7547941458459132811_n
348358134_987733838894315_7547941458459132811_n
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية سفراء الدول الأفريقية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

عرض دعائي .. روسيا ترد على مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع

عواقب وخيمة .. طبيب البيت الأبيض السابق يفجر مفاجأة بشأن صحة بايدن العقلية

ظهور عملة جديدة.. اليورو يتلقي ضربة قوية في المعاملات الدولية

بعد استقبال سلطان عمان بمطار القاهرة.. السيسي يصل إلى قصر الاتحادية.. شاهد

نجم الوداد السابق: سنواجه الأهلى على «ملعب الرعب»

مخادع .. رئيس مجموعة فاجنر يفجر مفاجأة بشأن تصريحات زيلينسكي عن باخموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ