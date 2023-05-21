طبيب الزمالك يكشف تشخيص إصابة "الونش"

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشخيص الخاص بإصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

وأكد أسامة في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الأشعة أثبتت إصابة "الونش" عبارة عن قطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسري.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن اللاعب سيتم إجراء الجراحة له في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، عقب إنتهاء الأوراق الخاصة بالسفر .

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الإجراء الطبي الذي سيتم مع إصابة "الونش"، يتم تحديده أثناء إجراء الجراحة، وفقا لما هو متبع في مثل هذة الإصابات.