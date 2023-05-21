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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

صدى البلد

كشف خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، تقديمه بلاغات رسمية ضد أشخاص بتهمة سب وقذف. 

وكتب عبر تويتر: “‏تقدمت اليوم ببلاغات لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية من خلال المستشار القانوني الاستاذ محمد عثمان ضد عدد من الأشخاص المدفوعين الذين نشروا عبارات على  مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى تمثل جرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات.وجارى إستمرار تقديم البلاغات ضد أخرين”.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة ليتأهل إلي نهائي دوري الأبطال .

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خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

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