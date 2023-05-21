أحمد حسن يعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك في الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري"

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.