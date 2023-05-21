ميناء دمياط يستقبل سفينة قادمة من روسيا بها حمولة تقدر بـ 60467 طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة ، منها السفينة ( ANNA S ) و التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 60467 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23831 طن تشمل: 1021 طن ملح معبأ و 6610 طن رمل و 9704 طن كلينكر و 3196 طن يوريا و 3300 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67580 طن تشمل : 2874 طن ابلاكاش و 1480 طن خشب زان و 600 طن فول و 8250 طن خردة و 13211 طن حديد و 22747 طن ذرة و 17307 طن قمح و 1111 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1437 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 126 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2255 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169245 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113089 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3770 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5175 شاحنة .