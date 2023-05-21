كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

تعرضت سيدة بريطانية لهجوم شرس من قبل كلب بيتبول يمتلكه أحد الجيران بينما كانت تتمشي مع كلبها الأليف بالقرب من منزلها في Kings Heath بمدينة برمنجهام في بريطانيا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأحد، قطع كلب بيتبول جزءا من إصبع سيدة بالغة من العمر 61 عاما بطريقة مأساوية نقلت على إثرها إلى المستشفى على الفور.

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وقال فوليك أدوتي-رايان إن والدته كادت أن تصدمها سيارة بينما كانت تعبر الطريق لتفادي الكلب الضخم الذي كان يتجول، لكن الأمر انتهى بها إلى هجومه وفقدانها الوعي بينما تطلب المساعدة.

وأضاف أنهم وجدوا الجزء المقطوع من إصبع والدته في أعشاب قريبة وأخذوه معها إلى مستشفي الملكة إليزابيث في برمنجهام، ولم يتمكن الأطباء من الاحتفاظ به فاكتفوا بإغلاق مكان إصابتها.

الكلب

إصابة السيدة