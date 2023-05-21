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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التدخل في شئونها.. إجراء عاجل من إيران ضد سويسرا

إيران
إيران

استدعت إيران، اليوم الأحد، سفيرة سويسرا لديها، نادين لوزانو، احتجاجا على تدخل بلادها في الشؤون الداخلية لـ طهران.

وحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أدانت الخارجية السويسرية كانت حكماً بالإعدام في إيران على عدد من العناصر الذين ارتكبوا جرائم قتل خلال أعمال الشغب قبل عدة أشهر.

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كما اتهمت وكالة أنباء “فارس”، سويسرا بنشر صورة لعلم مزيف بدلاً من علم إيران مما يمثل مخالفة للأعراف.

وقالت إن الخارجية الإيرانية استدعت السفيرة السويسرية نادين لوزانو حيث أبلغتها استياء واحتجاج طهران على تصرفات بلدها وطالبتها بتصحيحها.

ايران سويسرا الشؤون الداخلية طهران

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