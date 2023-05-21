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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق أنه موجود.. صور تكشف تخفي أسد الجبال من فريسته الأيل

أسد الجبال
أسد الجبال

أظهرت مجموعة من الصور التي لن يكتشف اللغز فيها إلا أصحاب الملاحظة القوية كيف اختفي حيوان أسد الجبال أو الكوجر في غابة من فريسته من حيوان الأيل. 

التقطت الصور التي تجمع أسد الجبال بفرسيته من الأيل من بين المناظر الوعرة في أمريكا وبالتحديد من  محمية ريو مورا الوطنية للحياة البرية في ولاية نيو مكسيكو.

تفاصيل 

ورصدت آنا وايرز، مديرة المحمية، أسد الجبال لاحقا في صورة ثانية حيث ألقت نظرة أخرى على اللقطة مع الأيائل قبل أن تجدها.

ولم يعرف ما حدث مع المفترس والأيائل بعد التقاط الصورة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأحد، تشتهر أسود الجبال بالتخفي وكذلك قدرتها على الاندماج في محيطها. 

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صور تكشف تخفي أسد الجبال من فرسيته الأيل 
صور تكشف تخفي أسد الجبال من فرسيته الأيل 
صور تكشف تخفي أسد الجبال من فرسيته الأيل 

 

 

 

الصور أسد الجبال الكوجر محمية ريو مورا ولاية نيو مكسيكو أسود الجبال

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