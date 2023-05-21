لن تصدق أنه موجود.. صور تكشف تخفي أسد الجبال من فريسته الأيل

أظهرت مجموعة من الصور التي لن يكتشف اللغز فيها إلا أصحاب الملاحظة القوية كيف اختفي حيوان أسد الجبال أو الكوجر في غابة من فريسته من حيوان الأيل.

التقطت الصور التي تجمع أسد الجبال بفرسيته من الأيل من بين المناظر الوعرة في أمريكا وبالتحديد من محمية ريو مورا الوطنية للحياة البرية في ولاية نيو مكسيكو.

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ورصدت آنا وايرز، مديرة المحمية، أسد الجبال لاحقا في صورة ثانية حيث ألقت نظرة أخرى على اللقطة مع الأيائل قبل أن تجدها.

ولم يعرف ما حدث مع المفترس والأيائل بعد التقاط الصورة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأحد، تشتهر أسود الجبال بالتخفي وكذلك قدرتها على الاندماج في محيطها.

صور تكشف تخفي أسد الجبال من فرسيته الأيل

صور تكشف تخفي أسد الجبال من فرسيته الأيل