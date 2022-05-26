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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوما.. أسد الجبال يقتحم دورة مياه بإحدى مدارس البرازيل| شاهد

بوما
بوما

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو يرصد بوما تثير الفزع داخل دورة مياه بإحدى مدارس البرازيل.


وأوضح المقطع، أن أثار ظهور عجيب لأحد حيوانات أسد الجبال والمعروف باسم "بوما"، فزع الطلاب والعاملين بإحدى المدارس الابتدائية في بلدية نوفا ليما في البرازيل.

 

وأظهر الفيديو، قيام الحيوان بالهدر في وجه أعضاء رجال الإطفاء الذين قاموا بحبسه داخل أحد أكشاك المراحيض حتى وصول مسؤولي البيئة وطبيب بيطري. 


وتمكن الطبيب من تخدير الحيوان ليتم إعادته إلى البرية دون أن يصاب أحد.

 

ولم يتم الكشف عن سبب وكيفية وصول الحيوان على دورة مياه المدرسة حتى الآن.

بوما دورة مياه البرازيل بلدية نوفا رجال الإطفاء طبيب بيطري

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