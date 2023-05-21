الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع سلطان عمان لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع السلطان العماني هيثم بن طارق، جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها بن طارق إلى القاهرة لمدة يومين.

وتأتي هذه الزيارةُ تلبية للدعوة التي تلقاها السلطان من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخيَّة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، قال السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر إن الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة اليوم الأحد ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح فصلًا جديدًا وتمثل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة.

وأضاف أن وفدًا رسميًّا رفيع المستوى يرافق السلطان هيثم في زيارته لا سيما الجانب الاقتصادي حيث إن البلدين الشقيقين يسعيان إلى الدفع بالمجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب وزيادة حجم التبادل التجاري.