السلطان هيثم بن طارق يمنح السيسي وسام عمان الأول.. والرئيس يهديه قلادة النيل| شاهد

قلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، قلادة النيل، التي تعتبر أرفع الأوسمة المصرية؛ تقديرًا منه للسلطان العماني تعبيرًا عن عمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وعلى الجانب الآخر، قام السلطان هيثم بن طارق بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام عمان الأول تقديرا منه اعتزازا بالروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال قيام السلطان العماني بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله إلى مطار القاهرة، وأقيمت مراسم استقبال رسمية له في قصر الاتحادية.