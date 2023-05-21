الرئيس السيسي يمنح سلطان عمان قلادة النيل

أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، تبادل السلطان العماني، هيثم بن طارق، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الأوسمة بمناسبة زيارة السلطان العماني إلى القاهرة.

وقالت الوكالة العمانية عبر صفحتها على تويتر: "جلالةُ السُّلطان المعظم وأخوهُ فخامةُ الرئيسِ المصريّ /حفظهُما اللهُ ورعاهُما/ يتبادلان بقصر الاتحادية بالقاهرة الأوسمةَ بمناسبة زيارة جلالتِه جمهورية مصر العربيّة الشقيقة، حيث منح فخامةُ الرئيس المصري جلالةَ السُّلطان المعظم وسام (قلادة النيل)؛ وهو أرفعُ الأوسمة المصرية تقديرًا من فخامة الرئيس لجلالةِ السُّلطان وتعبيرًا عن عمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين.