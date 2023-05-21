حدث تاريخي عربي في القاهرة.. لماذا يزور سلطان عمان مصر |قراءة

ارتبطت مصر وعمان على مدار تاريخهما بعلاقات جيدة وقوية في مختلف المجالات، وكان هناك دائمًا توافق واقتراب واضح بين السياسات المصرية والعمانية، حيث يجمع القاهرة ومسقط رؤية واحدة فيما يتعلق بعدم التدخل في شئون الآخرين، والحفظ على أمن واستقرار الدول.

ووصل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم، إلى القاهرة، في زيارة تاريخية تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سلطان عمان في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان، في قصر الاتحادية، وذلك في أول زيارة له لمصر، منذ توليه السلطة عام 2020، والتي تستمر لمدة يومين، لبحث دفع سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة المجال الاقتصادي في ظل العلاقات التاريخية والقوية الممتدة بين البلدين.

وتأتي زيارة سلطان عمان للقاهرة، في إطار العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين، وتشمل فعاليات الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم فى تعزيز العمل العربى المشترك وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث كافة جوانب التعاون التى من شأنها أن ترتقى بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التى تلبى الغايات المنشودة فى جميع المجالات، وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين وفقا بما أعلنه البلاط السلطاني العماني.

وتهدف الزيارة إلى مناقشة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين التي استمرت على مدار سنين في نمو ملحوظ، وتأتي هذه الزيارة في ظل احتفال البلدين بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي شهدت توافقًا كبيرًا في الاتجاهات السياسية وازدهارًا واضحًا في المجالات الاقتصادية والثقافية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة مباحثات مشتركة بين الرئيس السيسي، والسلطان هيثم بن طارق، لبحث رفع مستويات التعاون بين البلدين، فضلاً عن التنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهوريّة مصر العربيّة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية على أن الزيارة الرّسميّة للسُّلطان هيثم بن طارق المعظم إلى مصر اليوم الأحد ولقاءه أخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريّة مصر العربيّة، تفتح فصلًا جديدًا وتمثّل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة.

وقال الرحبي في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة أمس بمناسبة الزيارة الرسميّةِ إن وفدًا رسميًّا رفيع المستوى يرافق السُّلطان هيثم في زيارته لا سيما الجانب الاقتصادي حيث إن البلدين الشقيقين يسعيان إلى الدفع بالمجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب وزيادة حجم التبادل التجاري.

السلطان هيثم بن طارق

3 ملفات مباحثية

وأوضّح أنه سيُنظّم خلال الزيارة منتدى الأعمال العُماني المصري الذي سيعرض المقومات الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان بالإضافة إلى التشريعات والنظم والبُنى الأساسية الجاذبة للاستثمار ومجالات الاستثمار العديدة من بينها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتطرّق إلى أن البلدين الشقيقين مُقبلان على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها الداعمة للجوانب الاقتصادية المضافة إلى المذكرات القائمة مثل المذكرات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ورسائل التعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى سلطنة عُمان في يونيو 2022.

ومن جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن هناك عدداً من الملفات ستكون محور الاهتمام خلال الزيارة الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة، محددًا إياها في عدد من الملفات، أولها العلاقات الثنائية في المقدمة، أملاً في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، فضلاً عن مناقشة شئون الجالية المصرية في السلطنة التي تساهم في التنمية وتلقي معاملة طيبة.

وأضاف حسن في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الملف الثاني يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية، خاصة أزمات الإقليم مثل مساعي التسوية السياسية في سوريا، ومنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وكذلك آخر تطورات الملف الليبي، والأزمة اليمنية وتطور مسارها للاقتراب من الحل السياسي، حيث تلعب مسقط دورا نشطا في هذا الملف.

وتابع حسن، أن الملف الثالث هو العلاقات العربية مع إيران، بالنظر لما يربط مسقط من علاقات وثيقة مع طهران، حيث تقوم بما يشبه "الدبلوماسية الصامتة"، خاصة مع تصريح وزير الخارجية الإيراني الذي يأمل أن يكون هناك "انفتاحا جديا" في العلاقات مع مصر.