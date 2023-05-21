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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة تاريخية لسلطان عمان إلى مصر .. فما أهميتها؟

سلطان عمان
سلطان عمان

 

يبدأ سلطان عمان هيثم بن طارق، زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة عام 2020، على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما ذكرت صحف إقليمية.
وتأتي الزيارة في أعقاب قمة الجامعة العربية الجمعة، وكذلك عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ووسط صراع محتدم في السودان.

تعد عُمان دولة مهمة عملت كمركز للاجتماعات لمناقشة القضايا الإقليمية وإنهاء النزاعات.
نظرًا لأنها دولة محايدة بشكل عام ، فقد كانت غالبًا منفتحة على الجميع.

وقال الديوان السلطاني العماني في بيان "يأتي ذلك امتدادا للعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عمان بجمهورية مصر العربية الشقيقة وتأكيدا لحرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط بينهما".
ذكرت صحف عمانية: "خلال زيارته ، سيناقش السلطان هيثم جميع أوجه التعاون بين مصر وسلطنة عمان من أجل الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى يحقق الأهداف المرجوة في جميع المجالات ويخدم البلدين، من حيث المصالح المشتركة. كما ستجري قيادتا البلدين مشاورات وتنسيق من شأنه أن يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ".

وذكرت، أن نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون الدفاع  شهاب بن طارق آل سعيد ووزير الديوان الملكي خالد بن هلال البوسعيدي ووزير المكتب السلطاني سلطان بن محمد النعماني سيرافقون السلطان خلال زيارته، مع مسئولين آخرين.
وستتم مراقبة الزيارة عن كثب في المنطقة باعتبارها مثالًا آخر على العصر الدبلوماسي الجديد والزيارات المتكررة من قبل رؤساء الدول والوزراء رفيعي المستوى من مختلف البلدان، فيما يعد  إضافة أكبر نحو التكامل الإقليمي الأوسع.

ويرى مراقبون، أن الزيارة ستتطرق إلى 3 قضايا بارزة، على رأسها تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة ومسقط، ومناقشة أزمات الإقليم والأوضاع في عدد من دول المنطقة، فضلا عن تطورات الموقف بالنسبة للعلاقات العربية مع إيران، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
وسيحرص البلدان، على دعم العلاقات الثنائية في المقدمة، أملا في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

وذكرت صحيفة جلف نيوز، ان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كشف عن زيادة كبيرة في التبادل التجاري بين عمان ومصر في عام 2022، بإجمالي 393.628 مليون ريال عماني ، ارتفاعا من 217.742 مليون ريال عماني في عام 2021.
وارتفعت الصادرات العمانية إلى مصر من 157.515 مليون ريال عماني في عام 2021 إلى 298.077 مليون ريال عماني في 2022 بميزان تجاري لصالح سلطنة عمان بمبلغ 202.526 مليون ريال عماني.

 

 

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