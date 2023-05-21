السيسي في استقباله| لحظة وصول سلطان عمان مطار القاهرة الدولي

عرضت قناة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأحد، لحظة وصول السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، إلى مصر القاهرة، وفي استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما ذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين.

وتشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



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