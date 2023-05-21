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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان في مطار القاهرة

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع سلطان عمان

وصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين وكان في استقبالة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي هذه الزيارةُ تلبية للدعوة التي تلقاها السلطان من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخيَّة بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، قال السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر إن الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة اليوم الأحد ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح فصلًا جديدًا وتمثل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة.

وأضاف أن وفدًا رسميًّا رفيع المستوى يرافق السلطان هيثم في زيارته لا سيما الجانب الاقتصادي حيث إن البلدين الشقيقين يسعيان إلى الدفع بالمجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب وزيادة حجم التبادل التجاري.

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الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان اليوم

سلطان عمان هيثم بن طارق الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار القاهرة عمان

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