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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى مصر ونقاط التلاقي مع القاهرة .. فيديو

الرئيس السيسي وسلطان
الرئيس السيسي وسلطان عمان

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل زيارة السلطان العماني إلى مصر، موضحا أن زيارة السلطان العماني إلى القاهرة تفتح آفاق لعمل عربي مشترك.

وأضاف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "السياسة الخارجية العمانية لها استقلالية ومميزات خاصة ولها دور إيجابي وتسعى لاحتواء الأزمات التي تنشب في المنطقة" .


وأكد ، وزير الخارجية الأسبق، أن هذه زيارة غير طارئة وتوقيتها متفق عليها منذ فترة كبيرة وكان هناك اتفاق مسبق بين الجانبين، وهذا ردا على من يربطها بعدم حضور السلطان العماني قمة جدة.


وأردف أن سلطنة عمان معنية كثيرا بالملف اليمني وتملك علاقات قوية بكل الأطراف في الداخل اليمني ويمكنها أن تلعب دور كبير الفترة المقبلة، وهذه نقطة تلاقي مع مصر التي تهتم بالملف اليمني. 

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