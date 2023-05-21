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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير محمد العرابي : العلاقات المصرية العمانية ثابتة ولم تشهد أي نوع من الاهتزاز.. فيديو

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على زيارة سلطان عمان لمصر.

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وأكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "العلاقة المصرية العمانية دائما علاقة ثابتة ولم تشهد أي نوع من الاهتزاز على مر 4 عقود".

 

وأضاف  وزير الخارجية الأسبق، : "العلاقات المصرية العمانية تعتبر نموذجا للعلاقات العربية العربية"، لافتا: "السياسة الخارجية العمانية لها استقلالية ومميزات خاصة تميزها عن سياسات دول عربية كثيرة".

 

وأشار السفير محمد العرابي: "السياسة الخارجية العمانية دائما منخرطة في أي جهود لتحقيق السلام سواء في الإقليم أو خارج الإقليم، ودورها دائما إيجابي".
 

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