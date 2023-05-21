السفير محمد العرابي : العلاقات المصرية العمانية ثابتة ولم تشهد أي نوع من الاهتزاز.. فيديو

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على زيارة سلطان عمان لمصر.

وأكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "العلاقة المصرية العمانية دائما علاقة ثابتة ولم تشهد أي نوع من الاهتزاز على مر 4 عقود".

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، : "العلاقات المصرية العمانية تعتبر نموذجا للعلاقات العربية العربية"، لافتا: "السياسة الخارجية العمانية لها استقلالية ومميزات خاصة تميزها عن سياسات دول عربية كثيرة".

وأشار السفير محمد العرابي: "السياسة الخارجية العمانية دائما منخرطة في أي جهود لتحقيق السلام سواء في الإقليم أو خارج الإقليم، ودورها دائما إيجابي".

