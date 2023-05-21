زيارة لمدة يومين.. سلطان عمان يغادر مسقط متوجهًا إلى مصر.. شاهد

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء العُمانية، مغادرة السلطان هيثم بن طارق البلاد متوجهًا إلى مصر في زيارة رسمية يبدأها اليوم لمدة يومين، حيث يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأظهر الفيديو، الحرس الرئاسي وعدد من المسؤولين وهم في استقبال السلطان هيثم الذي حياهم وصعد على متن الطائرة الرئاسية للتوجه إلى مصر.

تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة التي تلقاها السلطان من الرئيس السيسي، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، قال السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر إن الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة اليوم الأحد ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح فصلًا جديدًا وتمثل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة.

وأضاف أن وفدًا رسميًّا رفيع المستوى يرافق السلطان هيثم في زيارته لا سيما الجانب الاقتصادي حيث إن البلدين الشقيقين يسعيان إلى الدفع بالمجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب وزيادة حجم التبادل التجاري.

ومن المقرر أن ينظم خلال الزيارة منتدى الأعمال العُماني المصري الذي سيعرض المقومات الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان بالإضافة إلى التشريعات والنظم والبنى الأساسية الجاذبة للاستثمار ومجالات الاستثمار العديدة من بينها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها الداعمة للجوانب الاقتصادية، بالإضافة إلى المذكرات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ورسائل التعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة عُمان في يونيو 2022.