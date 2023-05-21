شرم الشيخ.. ضبط 3670 جالون مياه مخالفة للمواصفات

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة صحية على شركات المياه المعبأة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة عبوات المياه المغشوشة وغير المستوفاة للشروط، ضمن خطة إدارة الطب الوقائي للرقابة على الأغذية والمشروبات بكافة المدن بالتزامن مع عقد مؤتمر البنوك المركزية الأفريقية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي يستضيفها البنك المركزي المصري والمقرر عقدها بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ خلال الفترة 22 إلى 26 مايو الجاري.



وأسفرت الحملة عن ضبط 3670 جالون مياه، بوزن 70 طن بإحدى شركات المياه بالمدينة، وذلك لمخالفتها للمواصفات والقوانين المصرية.



وأكد الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، على استمرار الحملات الصحية يوميًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالمرور الدوري على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين ، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي، ومصطفي خليل، القائم بأعمال مدير مراقبة الأغذية بالمديرية .

غير مطابقة للمواصفات

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