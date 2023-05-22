سيبك انت.. لـ أنغام تريند رقم 1 على يوتيوب

حققت أغنية “سيبك أنت” للنجمة أنغام، نجاح كبير جدًا حيث تصدرت التريند رقم ١ للمزيكا على موقع “اليوتيوب” وذلك بعد ما يقرب من ثلاث أيام على طرح الاغنية، كما اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة.

أغنية “سيبك أنت” كلمات: أمير طعيمة، ألحان: وليد سعد، توزيع: مادي، ميكس وماستر: أمير محروس، إخراج: عادل جمال.

تقول كلمات الأغنية: "أنا قلت أقولك أخباري .. مع انك اصلا ما سألتش .. أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة.. مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش .. تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة .. سيبك انت .. اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال .. لا ضمير بيأنب و لا كوابيس تقلق نومك .. و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. و ف ثانية تبيع و تقوله وداع .. دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك".

وكان قد افتتح النجمان أنغام و تامر عاشور، أولى حفلات مهرجان "صيف الكويت" وسط حضور جماهيري كبير ناهز الـ 5 آلاف من جمهور متذوق للفن وعاشق للطرب تفاعل مع النجمين طوال الحفل.

يذكر أن شاركت الفنانة أنغام، بحفل روائع الموجي الذي أقيم في السعودية، وسط حضور جماهيري ضخم.

أشعلت انغام الحفل بغنائها أغنية “صافيني مرة” وسط تفاعل الجمهور الكبير معها.

ويأتي حفل الموسيقار محمد الموجي؛ امتدادًا لنجاح الليالي الفنية التي سبقته مثل: ليلة "صوت الأرض" وليلة "ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة"، و"ليلة من الماضي الجميل".