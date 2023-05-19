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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باليورو والمصري.. سعر إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت

سعر إطلالة أنغام
سعر إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت  

ظهرت النجمة أنغام في كليبها الجديد سيبك إنت بإطلالتين مختلفتين، نالتا إعجاب متابعيها.

 

سعر إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت

 

وظهرت أنغام في الكليب بفستانين فقط، الفستان الأول كت وطويل باللون الأسود، مصنوع من القطن وبتصميم مميز من الأكتاف.

 

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وكان الفستان الأول للنجمة أنغام من العلامة التجارية Off White، ووصل سعره إلى 325 يورو، أي ما يعادل 11 ألف جنيه.

 

إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت
إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت
إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت

 

وظهرت أنغام  في ألإطلالة الثانية بفستان متوسط الطول بأكمام طويلة وبأزرار من المنتصف باللون الأبيض.

 

إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت

 

وكان الفستان ذات اللون الأبيض الذي ارتدته أنغام من العلامة التجارية Sandro، ويصل سعره إلى 295 دولار، أي ما يعادل 9 آلاف جنيه.

 

إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت
إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت

 

وأكملت انغام بترك خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، مع أختيار بعض المسات الناعمة من المكياج، والتي تناسبت مع كل إطلالة.

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