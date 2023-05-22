أعلنت شركة أوبو Oppo في الشهر الماضي عن هاتف Oppo A1 5G في الصين. قدمت الشركة الآن إصدارًا جديدًا من الجهاز يسمى Oppo A1 Vitality Edition ، والذي يستهدف المستهلكين الذين يريدون هاتفا أقل في السعر مع تصميم مميز ومواصفات عالية.

سعر ومواصفات هاتف Oppo A1 Vitality Edition

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يشبه هذا الهاتف النسخة المعاد تسميتها من Oppo A58 5G والتي تم إطلاقها العام الماضي. دعونا نلقي نظرة فاحصة على ميزاته الرئيسية.

يتميز إصدار Oppo A1 Vitality Edition بشاشة مقاس 6.56 بوصة مع معدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز. إنه يغطي 100٪ من التدرج اللوني الواسع DCI-P3 ، مما يوفر مرئيات نابضة بالحياة وواقعية. مع ضبط السطوع الذكي الذي يضم 4096 مستوى ، تتكيف الشاشة تلقائيًا مع ظروف الإضاءة المحيطة ، مما يؤدي إلى تحسين الرؤية. توفر الشاشة دقة تبلغ 1612 × 720 ، ونسبة 89.8٪ من الشاشة إلى الجسم ، وذروة سطوع تبلغ 480 نت ، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة.

يتميز هاتف Oppo A1 Vitality Edition بتصميم الماس الكريستالي ، مما يوفر مظهرًا أنيقًا وفاخرًا. يبلغ سمكها حوالي 7.99 مم ووزنها حوالي 188 جرامًا ، فهي رفيعة وخفيفة الوزن. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر مقاومة الماء والغبار IP54 ، مما يحمي الجهاز من المخاطر اليومية.

بتصميم الألماظ الكريستالي..أوبو تعلن عن هاتفها الجديد بسعر رخيص أوي

يتم تشغيل إصدار Oppo A1 Vitality بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 6020 استنادًا إلى بنية A76 مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 ، وهذا يضمن الأداء السلس وتعدد المهام الفعال.

يدعم الجهاز توسيع ذاكرة الوصول العشوائي ، حيث يوفر سعة قصوى تصل إلى 20 جيجابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام المدمجة LPDDR4X + ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للتوسيع 8 جيجابايت. يمكن أيضًا توسيع التخزين الداخلي.

يتميزOppo A1 Vitality Edition بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل في الخلف. يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للعناية بصور السيلفي.

كما يوفر الجهاز ميزات مختلفة للكاميرا ، بما في ذلك الوضع الرأسي ، وتحسين المشهد بالذكاء الاصطناعي ، وفيديو الاحتفاظ RGB ، ووضع المشهد الليلي الفائق.

تشمل خيارات الاتصال وضع الاستعداد المزدوج لبطاقة SIM المزدوجة ، ووضع 5G ثنائي الوضع ، وهوائي محيطي بزاوية 360 درجة ، وتسريع ثنائي القناة لشبكة 5G + WiFi.

يتم تحسين القدرات الصوتية لـ Oppo A1 Vitality Edition بواسطة مكبر صوت خطي بتقنية صوت حقيقية. يوفر جودة صوت محسّنة للموسيقى والسينما والألعاب ومقاطع الفيديو القصيرة ، مما يعزز تجربة الوسائط المتعددة الشاملة. يحتوي الهاتف الذكي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع SuperVOOC 33W.

يأتي الجهاز بثلاثة ألوان: الأزرق و الأسود و البنفسجي. يبلغ سعر Oppo A1 Vitality حوالي (256 دولارًا).