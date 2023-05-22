عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم الألماظ الكريستالي.. أوبو تعلن عن هاتفها الجديد بسعر رخيص

صدى البلد

 أعلنت شركة أوبو Oppo في الشهر الماضي عن هاتف Oppo A1 5G في الصين.  قدمت الشركة الآن إصدارًا جديدًا من الجهاز يسمى Oppo A1 Vitality Edition ، والذي يستهدف المستهلكين الذين يريدون هاتفا أقل في السعر مع تصميم مميز ومواصفات عالية.

 

سعر ومواصفات هاتف Oppo A1 Vitality Edition

 

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يشبه هذا الهاتف النسخة المعاد تسميتها من Oppo A58 5G والتي تم إطلاقها العام الماضي.  دعونا نلقي نظرة فاحصة على ميزاته الرئيسية.

يتميز إصدار Oppo A1 Vitality Edition بشاشة مقاس 6.56 بوصة مع معدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز.  إنه يغطي 100٪ من التدرج اللوني الواسع DCI-P3 ، مما يوفر مرئيات نابضة بالحياة وواقعية.  مع ضبط السطوع الذكي الذي يضم 4096 مستوى ، تتكيف الشاشة تلقائيًا مع ظروف الإضاءة المحيطة ، مما يؤدي إلى تحسين الرؤية.  توفر الشاشة دقة تبلغ 1612 × 720 ، ونسبة 89.8٪ من الشاشة إلى الجسم ، وذروة سطوع تبلغ 480 نت ، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة.

موبايل Oppo الجديد بسعر لن تصدقه عينيك

برخص التراب.. أرخص هاتف Oppo Reno في مصر

يتميز هاتف Oppo  A1 Vitality Edition بتصميم الماس الكريستالي ، مما يوفر مظهرًا أنيقًا وفاخرًا.  يبلغ سمكها حوالي 7.99 مم ووزنها حوالي 188 جرامًا ، فهي رفيعة وخفيفة الوزن.  بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر مقاومة الماء والغبار IP54 ، مما يحمي الجهاز من المخاطر اليومية.

بتصميم الألماظ الكريستالي..أوبو تعلن عن هاتفها الجديد بسعر رخيص أوي

يتم تشغيل إصدار Oppo  A1 Vitality بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 6020 استنادًا إلى بنية A76 مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 ،  وهذا يضمن الأداء السلس وتعدد المهام الفعال.  

يدعم الجهاز توسيع ذاكرة الوصول العشوائي ، حيث يوفر سعة قصوى تصل إلى 20 جيجابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام المدمجة LPDDR4X + ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للتوسيع 8 جيجابايت.  يمكن أيضًا توسيع التخزين الداخلي.

يتميزOppo  A1 Vitality Edition بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل في الخلف.  يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للعناية بصور السيلفي.  

كما يوفر الجهاز ميزات مختلفة للكاميرا ، بما في ذلك الوضع الرأسي ، وتحسين المشهد بالذكاء الاصطناعي ، وفيديو الاحتفاظ RGB ، ووضع المشهد الليلي الفائق.

تشمل خيارات الاتصال وضع الاستعداد المزدوج لبطاقة SIM المزدوجة ، ووضع 5G ثنائي الوضع ، وهوائي محيطي بزاوية 360 درجة ، وتسريع ثنائي القناة لشبكة 5G + WiFi.

يتم تحسين القدرات الصوتية لـ Oppo  A1 Vitality Edition بواسطة مكبر صوت خطي بتقنية صوت حقيقية.  يوفر جودة صوت محسّنة للموسيقى والسينما والألعاب ومقاطع الفيديو القصيرة ، مما يعزز تجربة الوسائط المتعددة الشاملة.  يحتوي الهاتف الذكي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع SuperVOOC 33W.

يأتي الجهاز بثلاثة ألوان: الأزرق و الأسود و البنفسجي. يبلغ سعر Oppo A1 Vitality  حوالي (256 دولارًا).

OPPO أوبو Oppo A1 Vitality Edition سعر ومواصفات هاتف Oppo A1 Vitality Edition Oppo A58 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

ماذا كان يفعل النبي في شهر ذي القعدة؟.. 5 أعمال فلا تتركها

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

لو عاوز البركة تحل فى كل أعمالك ردد هذه الكلمات .. الشعراوي يوضحها

شيزوفرينيا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة

موضوعات متعلقة

موبايل Vivo جديد سعره مناسب للطبقة المتوسطة

قاهر الآيفون الجديد..خصم 6000 جنيه على وحش شاومي Xiaomi 13 Ultra

أرخص وأفضل الموبايلات في 2023 .. بأسعار لن تصدقها

أسعار زمان أوي.. أحدث موبايلات Nokia وصلت بـ 490 جنيه فقط

وداعا سامسونج و iPhone..هواتف Honor الجديدة بكاميرا جبارة 200 ميجابكسل

أفضل موبايل أندرويد في مصر..بسعر 3000 جنيه فقط

إزاي تعمل ستيكر بصور صحابك على واتساب

Honor تطلق أحدث هاتف للفئة المتوسطة بمواصفات رائعة .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أهم سيارات مزاد جمرك سفاجا.. تفاصيل

الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة محمد بديع وعزت و78 متهمًا آخرين بأحداث المنصة

المشدد وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات تواجه سباكا حاول الاعتداء على تلميذة بأسيوط

الثاني خلال ساعات.. زلزال قوي يضرب سواحل كاليفورنيا

كلمة تهون سكرات الموت وتحقق حسن الخاتمة.. رددها دائما

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفوائد العشر للشاي.. جمال شعبان يفجر مفاجأة: بعد الأكل بنصف ساعة

نشرة المرأة و الصحة| صور أثارت الجدل لـ علا غانم...كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية..هذه الأبراج مدمنة شوبينج

مدمني شوبينج|هذه الأبراج تحرص على تحديث خزانة ملابسها كل موسم

مباراة كرة قدم تتحول إلى ساحة قتلى وجرحى.. ماذا حدث؟

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ