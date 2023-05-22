السفير الياباني: إنتاج مصر لمكونات السيارات مُرضٍ لمعايير الجودة

قال أوكا هيروشي السفير الياباني في القاهرة، إنّ هناك دورا كبيرا يجب لعبه من أجل تقوية العلاقات التجارية بين مصر واليابان وكذلك الاستثمارات اليابانية وهذا أحد الأمور التي أكد عليها رئيس الوزراء الياباني في منتدى الأعمال المصري الياباني أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة.

وأضاف "هيروشي"، خلال حواره على القناة الأولى ، أنّ هناك توجها كبيرا لزيادة الاستثمارات اليابانية لمصر حيث تمت مضاعفتها في السنوات الأخيرة، ومن ضمن مجالات الاستثمار اليابانية في مصر محطة توليد الكهرباء من الرياح، وهناك الكثير من الاستثمارات القادمة مع الأخذ في الاعتبار تلك الإمكانات الهائلة المتاحة في مصر الآن مثل الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي وقناة السويس والهيدروجين الأخضر.

وتابع السفير الياباني: "النقطة الأهم في هذا الصدد، تلك المتعلقة بالجودة، حيث إن لدى مصر موهبة ومهارة محلية، على سبيل المثال، الشركات اليابانية تنتج السيارة ومصر تنتج مكونات السيارات بمستوى مرضٍ جدا لمعايير الجودة لدينا، وبالتالي، فإن هذا الأمر يعتبر أحد أهم المحاور التي نرغب في تعزيز التعاون المشترك فيها بين بلدينا".

