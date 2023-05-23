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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحلم بتسجيل المصحف كاملا.. أول منشد سيناوي معتمد من مدرسة التهامي

الشاب وائل عبد الرازق
الشاب وائل عبد الرازق

وهبه الله حلاوة الصوت في الإنشاد الديني وتلاوة القرآن الكريم منذ صغر سنه حتي التحق بمدرسة محمود ياسين التهامي واعتمد كأول منشد بمحافظة جنوب سيناء وحصل على المركز الأول في مسابقة الصوت الذهبي التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة .


وقال المنشد الشاب وائل محمد عبد الرازق إن والده ووالدته اول من اكتشف موهبته وهو صغير وقاما بتنمية موهبته بحفظ القرآن الكريم وترديد الابتهالات الدينية وتلاوة القرآن الكريم في طابور الصباح بالمعهد الديني بطور سيناء .


وكشف المنشد الشاب إنه يحلم بتسجيل القرآن الكريم بصوته وخاصة إنه بالازهر الشريف ويجيد تلاوة القرآن الكريم .

شارك المنشد الشاب في عدة مسابقات خاصة بالإنشاد الديني وفاز المركز الأول على مستوى الجمهورية أكثر من مرة .

 وحصد  المنشد الشاب  علي العديد من الجوائز المتميزة في مجال الإنشاد الديني  وكرم  من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء  خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  و إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة .

حصل المنشد الشاب  علي عضوية نقابة الإنشاد الديني كأول منشد معتمد بجنوب سيناء وقام بتكريمه نقيب المنشدين محمود التهامي وحصل علي المركز الأول في مسابقة الصوت الذهبي التابعة لوزارة الشباب والرياضة ومسابقة الصوت الحسن التابعة لوزارة الأوقاف ومسابقة قطاع المعاهد الأزهرية .

 تعلم المقامات وفنون الإنشاد في مدرسة الشيخ محمود التهامي، وقال أنه يحلم بان  يسجل القرآن الكريم كاملاً بصوته خلال الفترة المقبلة.

وائل عبد الرازق

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حلاوة الصوت الإنشاد الديني تلاوة القرآن الكريم القران الكريم محافظة جنوب سيناء نقابة الإنشاد الديني محمود التهامي مسابقة الصوت الذهبي وزارة الشباب والرياضة

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