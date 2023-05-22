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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أرجو قبول سؤالي .. منة شلبي توجه طلبًا لـ مهرجان القاهرة السينمائي

منة شلبي
منة شلبي

ناشدت الفنانة منة شلبي القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنان القديرة عبلة كامل، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي “ تويتر” . 

وقالت منة شلبي : سوال .. السادة القائمين علي مهرجان القاهرة العريق ‏ألم يأت الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل ‏وحتي لو مش عاوزة تظهر إحنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة ‏مفيش منها اتنين أرجو قبول سؤالي وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر ‏ربنا يطول ف عمرها".

منشور الفنانة منة شلبي 

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نشر حساب رسمي يحمل اسم الفنانة عبلة كامل ، صورة للفنانة القديرة بعد غياب استمر لسنوات طويلة ، ترددت فيها العديد من الشائعات عن اعتزالها الفن . 

ونشر الحساب الرسمي والموثق الذي يحملها اسم عبلة كامل صورة حديثة لها من داخل المطبخ بعد غياب سنوات ، لتنهال علي الصورة العديد من التعليقات التي ترحب بظهورها من جديد . 

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في إحدى المستشفيات.

وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه.

وأضاف أشرف زكي: عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني.

واستكمل حديثه: هي خدت قرارا وهي من زمان عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، مش متحفظة ولا حاجة، بس هي مبتقولش أمسك فيا، هي فترة وممكن ترجع، وليس لدينا ما نخفيه.

كما كشف حقيقة ابتعاد عبلة كامل بسبب وفاة الفنان محمود الجندي طليقها، وقال أشرف زكي: لا محصلش، ولكن عندها قناعات في حياتها أو أشياء خاصة بعيلتها ممكن عشان كدا تقرر تبتعد، وليها أفكارها.

وتابع: مرة كانت واخده قرار أنها مش هتكمل مسلسل، وروحت لها المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي، وقولتلها القرار ده ممكن يضرك، قالتلي إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا.

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