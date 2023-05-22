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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالعناوين .. هيئة الكتاب تشارك في معرض أبو ظبي الـ 32

معرض أبو ظبي للكتاب
معرض أبو ظبي للكتاب

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة  الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي انطلقت اليوم و تستمر حتى 28 مايو.


وتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب في المعرض ما يقرب من ٣٥٠ عنوانا من إصدارات الهيئة، تنقسم إلى ٥٣ عنوانا في المعارف العامة، وتضم كتب: موسوعة المكتبات، وما الهرم، وما السينما، وما الشعر، وما علم الآثار، وما العروض، وحوارات الهوية الثقافية.


وفي الفلسفة ١١ عنوانا منهم: غايات الإنسان وفكرة الخير، الاحتمال الفلسفي، صناعة العقل، فجر الفلسفة اليونانية، نظرية العلم الارسطية، رواود الفلسفة في مصر الحديثة.


أما في الديانات تضم ١٣ عنوانا منهم: صورة الإسلام في عصر النهضة، والتوراة والقرآن، والقرآن بصوت مصر، ومواسم ومناسبات الاسلام، وسلامة الإنسان في الإسلام، والخلق والوجود، وقصص الحيوانات في القرآن، وتقدم في العلوم ٤٣ عنوانا منهم: أسرار الاحجار، علم النفس والأدب، عندما يتكلم العلم، القتلة بأجزائه الثلاث، المواد الجديدة، استشراق النفس، اعرف اهلك، التطور الحضاري، الكون رحلة إل. أعماق، تفسير الأحلام،  تأملات في العلم والثقافة، ثقافة الكيمياء، السعادة الشخصية.

وتقدم ١٥٠ كتابا في الفنون والأدب منهم: فنون العصور الوسطى، اكتشاف الممثل، نباتات المستقبل، مقدمة في الفلكلور، في النقد الموسيقى، فنون المنون، دفاعات عن العقلانية، هوامش العميد، معلم يوم القيامة، أعمال سيد حجاب، أعمال صلاح عبد الصبور، ليلة الجنة، عباس العقاد مقالات نادرة، السخرية في أدب أحمد خالد توفيق، حكايات من عصر ايجاز، المرأة المهوسة.

وفي التاريخ والتراث تقدم الهيئة ٤٠ عنوانا منهم: تاريخ العلوم والحضارات، والحرب والسرد، ملكات مصر، رحلة عبر الجزيرة العربية، القاهرة تاريخها ونشأتها، أحكام النقود، الجماهير في معرفة الجواهر، مقامات بديع الزمان.


كما تقدم ٢٠ عنوانا للأطفال منهم: وطني العربي، ملك الجبل الذهبي، الطفل الحائر، قطار المحطة، الطير الشادي، جبل الملكة الذهبية، نمولة وفيلو.

 

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض أبوظبي الدولي للكتاب ٣٥٠ عنوانا من إصدارات الهيئة وما الهرم

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