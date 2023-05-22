عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 250 كيلو جبن ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة بالغربية

المضبوطات خلال الحملات
المضبوطات خلال الحملات التموينية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 250 كيلو جبن ومواد غذائية منتهية الصلاحية، داخل مخزن للمواد الغذائية بمدينة طنطا، وذلك قبل بيعها لجمهور المواطنين.

ضبط أصحاب 3 مخابز استولوا على 20 جوال دقيق بلدي في طنطا

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة تفتيشية بمدينة طنطا فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق العامة.

وضمت الحملة ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية  بطنطا، وتم خلالها ضبط 250 كيلو جبن ومواد غذائية جميعها منتهية الصلاحية، في شهرى مارس وأبريل 2023 داخل مخزن مواد غذائية بطنطا.

محافظ الغربية يتفقد كورنيشين المحلة وسمنود ويتابع أعمال الرصف والتطوير.. صور

وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

IMG-20230522-WA0037
IMG-20230522-WA0037
الرقابة على الاسواق الرقابة التموينية المضبوطات بالغربية النيابة العامة جمهور المواطنين حملة تفتيشية محافظ الغربية تشديد الرقابة علي الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نهائي أفريقيا| كهربا جاهز.. صدمة حول الشناوي.. ومصير معلّق لثنائي الأهلي

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الغربية: الهندسة والكمبيوتر في مستوى جميع الطلاب.. صور

ترشيحاتنا

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

5 ملايين دولار دعما لجهود الأمم المتحدة بمصر لمساعدة الفارين من السودان

المالية توضح مزايا توقيع اتفاقية منع الإزدواج الضريبي

تفاصيل غريبة عن أنفاق سرية تحت قصر بوتين.. فما حكايتها؟

رسميا.. سنان أوغلو يعلن تأييده لـ أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

بيان عاجل من البنتاجون بعد أنباء وقوع انفجار قوي بمبنى الوزارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تُباع وتُشترى ولها زبونها.. عملة قديمة تساوي مليون جنيه| دور عليها في بيتك

للسيدات.. مفاجأة غير متوقعة للحفاظ على الشعر من التلف بسبب حمام السباحة

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لبنطلون درة.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

بتجيب الأمراض.. احذر تناول هذا النوع من الأطعمة

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ