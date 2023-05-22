مصادرة 250 كيلو جبن ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 250 كيلو جبن ومواد غذائية منتهية الصلاحية، داخل مخزن للمواد الغذائية بمدينة طنطا، وذلك قبل بيعها لجمهور المواطنين.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة تفتيشية بمدينة طنطا فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق العامة.

وضمت الحملة ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، وتم خلالها ضبط 250 كيلو جبن ومواد غذائية جميعها منتهية الصلاحية، في شهرى مارس وأبريل 2023 داخل مخزن مواد غذائية بطنطا.

وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.