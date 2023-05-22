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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد كورنيشين المحلة وسمنود ويتابع أعمال الرصف والتطوير.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركزي المحلة وسمنود، شملت تفقد كورنيشين المحلة الكبرى وسمنود إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد، اللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة والأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي أول.

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وتفقد المحافظ  أعمال المرحلة الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس إلى جانب تفقد المرحلة الثالثة والتي يتم إنشاؤها كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود، وذلك بإجمالي طول 6.8 كم وعرض 18 متر للمراحل الثلاثة.

وتفقد رحمي في سمنود، مشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

وتفقد المحافظ أعمال توسعة وإعادة تأهيل الطريق الرئيس لمدينة سمنود "مدخل المدينة" بطول 1.5 كيلو متر ومتوسط عرض 15متر، والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية للمدينة، واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال تغطية طريق بهبيت الحجارة لتوسعته ورصفه بطول ٢٥٠٠ متر، للمساهمة في تيسير الحركة إلى الجامعة التكنولوجية.

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في سياق آخر تابع المحافظ الوردية الصباحية لرفع المخلفات من شوارع مدينتي المحلة وسمنود، موجها رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم وخاصة خلال وردية الفجر.

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