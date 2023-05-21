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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية .. تحرير 183 محضرا وإعدام 12 كجم لحوم غير صالحة بأربع مراكز

حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية

 تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود اللجان التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للوقوف على وضع السلع في الأسواق ومدى توافرها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، حيث قامت اللجنة بتنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق بمراكز السنطة، زفتى، قطور وكفر الزيات.

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أسفرت الحملات عن تحرير عدد 183محضر متنوع بين  66 محضر تموين لنقص وزن رغيف الخبز، وعرض سلع غير مطابقة للاشتراطات والبيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير عدد 100 محضر  من قبل مديرية صحة لعدم حمل صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إلى جانب 6 محاضر بيطرية للذبح خارج السلخانة وعرض لحوم مكشوفة و11 محضر حررتهم الوحدات المحلية للإشغالات والنظافة.

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وفي السياق ذاته قامت الحملة بإعدام عدد 12 كجم لحوم مجمدة متنوعة بين دواجن وكبد ولحوم بالإضافة إلى سلع غذائية أخرى، كما قامت اللجنة بسحب عدد 11 عينة لسلع غذائية متنوعة، فضلاً عن تحريز 200 كجم جبنة للاشتباه في صلاحيتها بقطور وتم عمل محضر بذلك من قبل (التموين، الصحة وسلامة الغذاء).
 

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ومن جانبه وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات (التموين، الصحة، الطب البيطري) وهيئة سلامة الغذاء لتكثيف الحملات في مجال الأغذية وخاصة على (مصانع الجبن، مصنعات اللحوم، مصنعات الأسماك، وغيرها من مصانع المعلبات والعصائر) مع تكليف هذه الجهات بتنفيذ حملات يومية تشمل كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة واتخاذ اللازم قانوناً تجاه المخالفين.

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