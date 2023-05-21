تفاصيل تجديد اعتماد الأيزو في جامعة طنطا.. فيديو

تحدث الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا عن تفاصيل تجديد اعتماد الأيزو بجامعة طنطا، مؤكداُ أن الجامعة بدأت منذ 3 سنوات رحلة طويلة من الحوكمة المركزية والمالية والإدارية، وبدأوا جني ثمار هذه الجهود.

محمود زكي: حاليا في مرحلة قياس الأداء

وأضاف محمود ذكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حاليا في مرحلة قياس الأداء المؤسسي لتحديد المعايير التي يمكن على أساسها تحسين الأداء.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن عدد المعايير وصل إلى 300 معيار ومن ضمنها عدد رسائل الدكتوراه، ونمو الموارد الذاتية للجامعة، وعدد الطلاب الوافدين للجامعة



وأشار محمود زكي إلى، أن جامعة طنطا هى الجامعة الأولى التي حصلت كل كلياتها على شهادة الأيزو، حيث حصلت الجامعة على شهادة الأيزو العام الماضي والعام الحالي.