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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل تسليم مستشفى 57357 لجامعة طنطا وعودتها للعمل.. فيديو

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قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن مبادرة حياة كريمة ليست كلاما فقط بل هي واقع ينفذ على الأرض.

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رئيس جامعة طنطا يكشف تفاصيل إعادة تشغيل فرع مستشفى 57357

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وأضاف الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إنه سيتم إعادة تشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا لتقديم خدمات مميزة لمرضى السرطان بالدلتا".

 

واضاف: "لن نسمح أن يكون هناك مريض يحتاج علاجا ولا يتم علاجه أو يتم طرد أي مريض"، موضحا: "37% من العاملين بالمستشفى من العاملين بمستشفيات جامعة طنطا".

وأكد أن من سيتولى الإدارة والتشغيل للمستشفى الأطباء في طنطا هي جامعة طنطا، ومستشفى 57357 يتعامل معنا عن طريق بروتوكول تعاون مشترك لتقديم كافة الخدمات الطبية لمرضى السرطان.

وتابع أن المستشفى يخدم مرضى السرطان من جميع أنحاء الجمهورية؛ وليس منطقة الدلتا فقط، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة طنطا تضم جميع الأقسام لعلاج المرضى بشكل مجاني.

وأوضح الدكتور محمود ذكي، أن الجمعيات الأهلية ومستشفى 57357 تدعمان علاج مرضى السرطان، كما تفعل الدولة أيضًا، لافتًا إلى أن الجامعات تقدم مجهودًا كبيرًا في دعم المنظومة الصحية بالمجان، ومصر تملك أفضل الأطقم الطبية على مستوى العالم؛ من أجل خدمة أبنائها.

وأكد: "أن رئيس الوزراء وجه بتوفير كل الدعم اللازم لمستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا"، فالدولة تدعم مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا"، موضحا: “مليار جنيه تكلفة إنشاء مستشفى الجراحات العامة بطنطا”.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم الأحد، أن إدارة وتشغيل المستشفى ستكون الجامعة هي المسؤولة عنها، لافتًا إلى أن مستشفى 57357 بطنطا يستقبل أي مريض بمنطقة الدلتا مهما كانت حالته الصحية؛ ويتلقى العلاج بالمجان، مؤكدًا أن العمل سيكون بنفس بروتوكولات علاج مستشفى سرطان الأطفال.

واسترسل: “مليون و600 ألف مريض تم علاجهم في مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا”، مؤكدا: "نقبل جميع المرضى ولا نرفض أي مريض في مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا".


ومن ناحية أخرى، ثمن الدكتور شريف عبدالعال، المتحدث باسم مستشفى 57357، إعادة تشغيل مستشفى 57357 فرع طنطا اليوم.

وأكد الدكتور شريف عبدالعال، المتحدث باسم مستشفى 57357،: على تقديم خدمة متميزة للمرضى من أبناء الدلتا في مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا".

رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بروتوكول تعاون مشترك برنامج على مسئوليتي مستشفي سرطان الاطفال 57357 النتيجة النهائية

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