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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي مطاعم السمك.. طريقة عمل الكاليماري

كاليماري
كاليماري

يعد الكاليماري من المأكولات البحرية وغنيٌّ بالبروتينات المفيدة لصحة الفرد ويساهم في بناء صحة قوية للعظام إلى ذلك، يعتبر الكاليماري من الأكلات البحرية المفضلة أيضاً غنياً بالمعادن والفيتامينات مثل الفيتامين B والفيتامين C المفيدين جداً للانسان.
بدأت الكثيرات من ربات البيوت يبحثون عن طريقة تحضيره بالمنزل بنفس شكل ومذاق المطاعم، حتى يتمكنوا من تحضيره وتقديمه لأفراد عائلتهم وضيوفهم، ولهذا قررنا أن نقدمه لكم اليوم وصفه محشي الكاليماري:

مقادير عمل كاليماري محشي

كاليماري.
أرز بالشبت للحشو.
صلصة للأرضية.
زيت نباتي.
ماء.
ملح حسب المذاق.

طريقة عمل كاليماري محشي بالخطوات

قومي باستخدام الأرز بالشبت في حشو وحدات الكاليماري، ثم قومي برفع مقلاة على النار وإضافة لها القليل من الزيت والزبدة، ثم قومي بإضافة له وحدات الكاليماري وتشويحهم جيدًا في خليط الزيت والزبدة

الكاليماري الأكلات البحرية المأكولات البحرية المعادن والفيتامينات طريقة عمل كاليماري محشي كاليماري محشي

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