نفذها قومي المرأة.. أمسيات الأسرة المصرية بقرية السكاسكة مركز العريش

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ،بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة ، الأمسية الثالثة "أمسيات الأسرة المصرية"، بقرية السكاسكة مركز العريش ، في إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وقالت احسان داود غالي مقررة الفرع بسيناء ، إن الأمسيات تشمل عدة أنشطة، من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع ، و التي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز ، و العرائس المتحركة.

" فصيلة ورشيدة " .

حوار تفاعلي:

حيث تهدف إلى تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات على إنشاد ديني و اغاني وطنية ، و على هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.

حضر الأمسية، ناهد سلام ،و نهى رضوان مقررات مناوب الفرع ،وفريال عبيد ود. أمل الخليلي "عضوات الفرع" ، كما حضر الأمسية المهندس شرف السيد خلف رئيس مجلس إدارة جمعية روافد الخير لرعاية المسنين وعزة الشريف ،و منى جمعة و حياة ابراهيم .