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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نفذها قومي المرأة.. أمسيات الأسرة المصرية بقرية السكاسكة مركز العريش

جلسات الحوار التفاعلي
جلسات الحوار التفاعلي للمرأة في سيناء

 نفذ المجلس القومي للمرأة  بمحافظة شمال  سيناء  ،بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة ، الأمسية الثالثة "أمسيات الأسرة المصرية"، بقرية السكاسكة مركز العريش ، في إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

 

وقالت احسان داود غالي مقررة الفرع بسيناء ، إن  الأمسيات تشمل عدة  أنشطة، من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع ، و التي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز ، و العرائس المتحركة.
" فصيلة ورشيدة " .

 

حوار تفاعلي:

 

حيث تهدف إلى  تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور كما تشمل  الأمسيات على إنشاد ديني و اغاني وطنية ، و على هامش العروض  تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.

حضر الأمسية، ناهد سلام ،و نهى رضوان  مقررات مناوب  الفرع ،وفريال عبيد ود. أمل الخليلي "عضوات الفرع" ، كما حضر الأمسية المهندس شرف السيد خلف رئيس مجلس إدارة جمعية روافد الخير لرعاية المسنين وعزة الشريف ،و منى جمعة  و حياة ابراهيم  .

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العريش أمسيات الأسرة المصرية المراة

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