إحالة أوراق حارس عقار للمفتي بعد إدانته بخطف طالبة والتعدي عليها بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق حارس عقار، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، عقب إدانته بخطف المجني عليها "طالبة" بالإكراه والتعدي عليها.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عمرو محمد القوني، والمستشار محمد منير طاهر والمستشار الحسيني أحمد عطا، وسكرتير المحكمة ناصر عبد المنعم.

وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 21628 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، حول قيام المتهم بخطف المجني عليها تحت التهديد والتعدي عليها بالعقار محل سكنها في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحريات أنه أثناء دخول المجني عليها "طالبة"، 20 سنة، إلى محل سكنها تتبعها المتهم، ويعمل حارس أمن عقار، مستقلا المصعد برفقتها، وعند نزولها الى الطابق محل الشقة سكنها جذبها قسرا إلى الطابق السابع غير المأهول بالسكان، وإسقاطها أرضا وتعدي عليها ضربا، واستولى على هاتفها المحمول لمنع التواصل مع من ينجدها، وتعدى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق؛ وبعد انتهاء التحقيقات، قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراقه للمفتي.