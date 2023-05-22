عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة أوراق حارس عقار للمفتي بعد إدانته بخطف طالبة والتعدي عليها بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق حارس عقار، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، عقب إدانته بخطف المجني عليها "طالبة" بالإكراه والتعدي عليها.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عمرو محمد القوني، والمستشار محمد منير طاهر والمستشار الحسيني أحمد عطا، وسكرتير المحكمة ناصر عبد المنعم.

"غرفة الإسكندرية" تستقبل الملحق التجاري لدولة إسبانيا

وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 21628 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، حول قيام المتهم بخطف المجني عليها تحت التهديد والتعدي عليها بالعقار محل سكنها في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحريات أنه أثناء دخول المجني عليها "طالبة"، 20 سنة، إلى محل سكنها تتبعها المتهم، ويعمل حارس أمن عقار، مستقلا المصعد برفقتها، وعند نزولها الى الطابق محل الشقة سكنها جذبها قسرا إلى الطابق السابع غير المأهول بالسكان، وإسقاطها أرضا وتعدي عليها ضربا، واستولى على هاتفها المحمول لمنع التواصل مع من ينجدها، وتعدى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق؛ وبعد انتهاء التحقيقات، قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراقه للمفتي.

الاسكندرية التحقيقات امن الاسكندرية جنايات الاسكندرية حارس عقار رئيس المحكمة فضيلة مفتي الديار المصرية قسم شرطة سيدي جابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

نهاية الدوري.. المسابقات تفرض شرطا قاسيا لمشاركة الزمالك بالبطولة العربية للأندية

محمد رمضان يتجول في شوارع المنصورة وهذا ما فعله الجمهور| شاهد

ترشيحاتنا

عواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة للمرة العاشرة.. وتحذيرات من تدهور الاقتصاد

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

اغفر ذنوبك عند أذان المغرب في ذي القعدة.. بـ11 كلمة تمحو جبل سيئات

دعاء النبي وأحب الكلمات إلى قلبه.. كان يكثر منه

وصلت لـ 31 تريليون دولار .. أزمة الديون في الولايات المتحدة وتداعياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن حقنة تباع بالصيدليات تسبب الموت

راح في عز شبابه والسبب تحدي الشعرية.. التفاصيل الكاملة لوفاة الشاب عمر

كلب هاسكي يتسبب في أضرار بالآلاف داخل مأوي للحيوانات بأمريكا..فيديو وصور

البلوجر هادية غالب تثير الجدل من بروفة فستان فرحها|شاهد

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ