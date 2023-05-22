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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"غرفة الإسكندرية" تستقبل الملحق التجاري لدولة إسبانيا

الملحق التجاري الاسباني
الملحق التجاري الاسباني بالغرفة التجارية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، الملحق التجاري لدولة إسبانيا إدوارد سوريانو، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين مصر وإسبانيا وخاصة في القصاع الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى مناقشة آليات زيادة التبادل التجاري.

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قال الملحق التجاري لدولة أسبانيا إدوارد سوريانو إن السوق المصري يعد فرصة متميزة للاستثمارات، حيث إنها يتميز بالقوة الشرائية، ما يسمح بمزيد من الفرص الاستثمارية الناجحة.

وأضاف أنه من الضروري التعاون لخلق مزيد من فرص التعاون بين الجانبين المصري والأسباني، من خلاق عقد لقاءات مشتركة مع القطاعات المختلفة خاصة في الإسكندرية، للترويج للاستثمارات الأسبانية المتاحة، والتعرف على أهم المجالات والقطاعات المصرية، وزيادة التبادل التجاري بين الطرفين.

وأوضح أهمية التعاون المصري الأسباني في مجالات الطاقة المتجددة والمياه، لمواجهة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم بأكمله.


جاء ذلك بحضور عضوي مجلس الإدارة الأستاذ هشام حلمي والأستاذ أشرف أبو إسماعيل، والأستاذة بسنت قاسم مستشار العلاقات التجارية بغرفة الإسكندرية.

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